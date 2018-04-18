GSF, öğrencileri hazırlayacak

ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 26 Mayıs-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında güzel sanatlar fakülteleri özel yetenek sınavları için hazırlık kursu düzenlenecek.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yapılacak güzel sanatlar fakülteleri özel yetenek sınavlarına girecek öğrencilere yönelik kurs verilecek. Öğretim elemanları tarafından 26 Mayıs-31 Temmuz günleri arasında fotoğraf, grafik, moda ve tekstil tasarımı, geleneksel Türk sanatları, resim, seramik ve Heykel alanlarında eğitim verecek.

Hafta içi ya da hafta sonu 10-15 kişilik sınıflarda düzenlenmesi planlanan kursa başvurular 25 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtlar hakkında ayrıntılı bilgiye AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi resmi web sayfası 'http://gsf.akdeniz.edu.tr' ulaşılabilecek.

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