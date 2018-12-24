GSF'de sanat heyecanı

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde Tezhip ve Minyatür Sanatının Günümüzdeki Uygulamaları' konferans düzenlendi.

AÜ Kültür-Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi ile GSF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü işbirliğinde başlayan 'Tezhip ve Minyatür Sanatının Günümüzdeki Uygulamaları' konulu panele, Kastamonu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ruhi Konak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Öğr. üyesi Ömür Koç, Marmara Üniversitesi'nden Dr. Öğr. üyesi Gülnihal Küpeli, Atatürk Üniversitesi'nden Dr. Öğr. üyesi Hüseyin Elitok konuşmacı olarak katıldı.

Doç. Dr. Ruhi Konak'ın 'Minyatür' ve 'Geometrik Bezeme' konulu workshop çalışmalarına öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Uygulamaya Bora Ulkutan, Mustafa Kalkan, Şule Eryiğit, Kübra Özdoğan, Aslı Bugay, Şeyma Özcan da katıldı.

Olbia Sanat Galerisi'nde konuk akademisyenler ile öğrencilerin tezhip, hat ve minyatür çalışmalarının yer aldığı karma sergi açıldı. GSF Müzik Bölümü öğrencilerinin mini konser verdiği serginin açılışını AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal yaptı.

Karma sergide Aslı Bugay, Bora Ülkütan, Esra Şen, İlkem Karakaş, Kübra Akçakaya, Kübra Özdoğan, Mustafa Kalkan, Rabia Küpeli, Sümeyye Güzel, Şeyma Özcan, Şule Eryiğit, Zeynep Kaymakçı, Betül Çorak, Aslıhan Kütükoğlu, Şeyda Aysun Oğuz, Gülnihal Küpeli'nin çalışmaları yer aldı.

Sergiyi gezen ve eserler hakkında bilgi alan Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal'a, Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu tarafından hat çalışması eser hediye etti.

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