GSF'de 20'nci yıl sergisi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (GSF) kuruluşunun 20'nci yılı kutlamaları kapsamında resim bölümünün öğretim elemanları karma resim sergisi açtı.

Olbia Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını GSF Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar yaptı. Sergide 11 akademisyenin özgün çalışmaları yer aldı. Müzik bölümü öğrencilerinin de müzik dinletisi sunduğu sergide, farklı tekniklerle üretilmiş 33 eser bulunuyor.

GSF Resim Bölümü Başkanı Doç. Nevin Yavuz Azeri'nin eşlik ettiği sergiyi gezen Prof. Dr. Osman Eravşar, çalışmaları inceledi, teknikleri hakkında eser sahiplerinden bilgi aldı. Prof. Dr. Osman Eravşar, fakültenin kuruluşundan bugüne kadar halen görev yapan akademisyenlerle sohbet etti, anılarını dinledi. Prof. Dr. Eravşar, öğretim elemanları sergisinin geleneksel hale getirileceğini, her yıl tekrarlanacağını vurgulayarak, "Hocalarımızın eserlerinin sergilenmesi öğrencilerimize yol gösterici olacaktır" dedi.

GSF'nin 20'nci yılına özel açılan sergide akademisyenler Asuman Soylu, Emel Sembol, Fatih Başbuğ, Hande Rasgeldi, Ilgaz Özgen Topçuoğlu, Melis Sucuoğlu Doğan, Mehmet Sağ, Nevin Yavuz Azeri, Umut Kayapınar, Sabriye Öztütüncü, Semih Büyükkal'ın özgün eserlerine yer verildi.

GSF Resim Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 5 Mart Salı gününe kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI