GS'nin idman topunu 4 bin 500 TL'ye aldı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - GALATASARAYLI futbolcuların antrenmanda imzaladığı futbol topu, açık artırmada 4 bin 500 lira teklif veren emekli asker Ali Sümer'in oldu.

Antalya Galatasaraylılar Derneği, yeni yıl galasını yaptı. Antalya Tenis İhtisas Kulübü'ndeki (ATİK) gala gecesine onlarca dernek üyesi, aileleriyle birlikte katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Gökmen Güzel, 2018 yılının Galatasaray camiası için güzel geçtiğini hatırlatarak, “Mustafa Cengiz başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Önümüzdeki tüm engelleri yıl sonunda bertaraf edeceğiz. Dernek üyelerimizin bundan sonraki dönemlerde kulüp yönetiminde daha fazla yer almasını temenni ediyorum. Yeni yılda ülkemiz için barış ve huzur ortamı, sizler içinde gönlünüzden geçenlerin tümünün gerçekleşmesini diliyorum" dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcuların Florya'daki antrenmanda imzaladığı futbol topu açık artırmaya çıkarıldı. Dernek üyesi emekli asker Ali Sümer 4 bin 500 TL'ye topun sahibi oldu. Mezdeke'nin sahne aldığı gecede Türk pop müziğinin yeni yıldızı Ebru Keskin de Galatasaray marşlarının bulunduğu repertuarı ile davetlileri coşturdu.

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