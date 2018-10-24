Gripin 29 Ekim'de Buca'da

İZMİR'in Buca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Gripin grubunun konseriyle renklenecek.

Buca Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı kutlamaları kapsamında Şirinyer Meydanı'nda düzenlenecek konserde binlerce İzmirli, pop rock müziğin sevilen grubu Gripin'le coşkuyu hep birlikte yaşayacak. 29 Ekim Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak konserde 'Nasılım biliyor musun?', 'Beni boş yere yorma', 'Masum kalmak için', 'Yalnızlığın çaresini bulmuşlar' gibi albümlerinden sevilen şarkılarını Bucalılar için seslendirecek olan Gripin grubu, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına renk katacak.

İZMİR, ()

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