Grevdeki işçilere baklava ikram etti

İZMİR'de Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, beraberindekilerle 11 gündür grevde olan Süperpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. işçilerin ziyaret edip, baklava ikram etti. Olgun, işveren yetkilileri ile de görüştükten sonra yaptığı açıklamada toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 4 Temmuz Çarşamba günü yeniden başlanacağını söyledi.

Süperpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İzmir, Karaman ve Gaziantep'teki fabrikalarında çalışan Selüloz-İş üyesi işçiler, 20 Haziran tarihinde greve başladı. Avusturya merkezli MM Süperpak Ambalaj'ın üç fabrikasında da üretim durdu. Şirket temsilcileri ile işçilerin bağlı olduğu sendika olan Türk-İş'e bağlı Selülöz-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine başlanılan grev 11'inci gününe ulaştı. Geçen 26 Ocak'ta başlayan 2 yıllık toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, sendikanın maaşlarda net 475 TL zam talebine karşı, iş yeri temsilcileri iki yıl boyunca yüzde sıfır zam önerisinde bulununca greve giden 250 işçi, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, grevdeki işçileri Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erkan Aksoy, Başkan Yardımcısı Bekir Söyler ile ziyaret edip, baklava ikram etti. Olgun, ardından da işveren temsilcileri ile görüştü. Görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Olgun, 4 Temmuz Çarşamba günü toplu sözleşme görüşmelerinin yeniden başlayacağını belirterek, "Süperpak ilçemizin en köklü fabrikası. 1987'den bu yana Torbalı'da faaliyet gösteriyor. İnşallah işçi kardeşlerimiz yeniden üretim sahasına dönecek, çarklar işleyecek. İş olacak, aş olacak, ülke ekonomisine katkı olacak" dedi. Selüloz-İş Süperpak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Baştemsilcisi İsmail Güderoğlu da "Fabrikanın brüt ücret uygulamasındaki ısrarı görüşmelerimizi tıkadı. 475 liralık net zam önerisini işçilerin talebi doğrultusunda belirledik. Toplamda yüzde 28'lik bir zam talebimiz var. Ülkenin ekonomik durumunu ve fabrikanın sipariş azlığını dile getirerek bizim 2 yıl daha aynı maaşla çalışmamızı istediler. Biz de grev kararı aldık. Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'un ziyareti bizi çok mutlu etti. İşveren ile de görüştü. Görüşmelerin tekrar başlayacak olması sevindirici. Hakkımızı alıp bir an önce üretim alanına dönmek istiyoruz" diye konuştu.

TORBALI (İzmir), ()

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