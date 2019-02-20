Grammy ödüllü Kübalı trompetçi İzmir'e geliyor

İZMİR'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, caz müziğinin efsane ismi, 10 Grammy ödüllü Kübalı trompetçi Arturo Sandoval'ı ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Los Angeles'ta gerçekleştirilen 61. Grammy ödül töreninde Ricky Martin, Camila Cabello ve J Balvin ile birlikte sahne alan 10 Grammy ödüllü usta sanatçı Arturo Sandoval'u konuk edecek. 28 Şubat akşamı saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sahne alacak cazın efsane ismi, bir konser verecek.

12 yaşında klasik trompet eğitimi almaya başlayan Kübalı sanatçı, çok uzun yıllardır dünyanın en tanınmış caz trompet temsilcilerinden biri olarak tanınıyor. Aynı zamanda piyanist ve besteci olarak da bilinen Arturo Sandoval, 19 kez aday gösterildiği Grammy ödüllerini 10 kez kazandı; ayrıca 6 Billboard Ödülü ve bir de Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı Emmy Ödülü'nü, kendisini Andy Garcia'nın canlandırdığı biyografik 'For Love or Country' filmi için bestelediği müziği ile aldı.

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