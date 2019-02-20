Göz doktoru kaçak kazıdan gözaltına landı

Mehmet YİRUN/ERGENE()-TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kaçak kazı yapan ve aralarında göz doktorunun bulunduğu 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kazı yapımında kullanılan bir adet iş makinesi ile define arama dedektörü,çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olay, ilçeye bağlı Esenler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahallede iş makinesiyle kazı yapıldığı ihbarı alan Ergene ilçesi Ulaş Merkez Karakol ekipleri hemen harekete geçti. Kazının yaptığı yere gelen jandarma ekipleri iş makinesiyle kazı yapıldığı ve yaklaşık olarak 8 metre derinliğinde çukur kazıldığını ve tarihi bir yapını olduğunu belirledi. Olay yerinde aralarında göz doktorunun bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kazı yapımında kullanılan bir adet iş makinesi ile çok sayıda malzemeye de el konuydu. Olayla ilgili olarak jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.