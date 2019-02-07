Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Ispartalılar Eğitim Kültür Sağlık Turizm Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (ISVAK) işbirliğinde SDÜ Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans salonunda Eğirdir Gölü'nün geleceğine yönelik 'Göz bebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli' düzenlendi.

Birçok akademisyen ve öğrencinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı panelde konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Gölü'yle ilgili ziyaretleri sırasında alanda vatandaşlar tarafından talep edilen hususları ve çözüm önerilerini iletti. Vali Seymenoğlu, “İşin bilimsel tarafını sizlere bırakmakla beraber işin uygulama tarafında olduğumu söylemek istiyorum. Bugün panelde mutlaka önemli konular konuşulacak ve sonuçlara varılacak. Ama bunların da uygulanabilirliğini şimdiden görmek lazım. Uygulamak bizim boynumuzun borcu. Mutlaka uygulayacağız ancak alacağınız kararları çıkan sonuçları bir de o alanda yaşayan vatandaşlarımız için o coğrafyayı kullanan insanlarımız için uygulanabilir olup olmadığına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Vali Seymenoğlu, “Öncelikli olarak Eğirdir Gölü'nün üstün özelliklerini ortaya koyarak bizim bunu vatandaşlara kabul ettirmemiz lazım. Kısaca Eğirdir Gölü hepimizin gölü, önce Eğirdirlilerin, Isparta'mızın, ülkemizin ve dünyamızın gölü. Bir doğa harikası, en büyük tatlı su gölümüz. Başta Isparta olmak üzere birçok yerleşim yeri için içme suyu kaynağı. Aynı zamanda yaban hayatı için eşsiz bir kaynak ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alan, balıkçılık ve kerevit avcılığı ile ön planda olan ve sahip olduğu doğal güzelliklerin yanında Davraz'ı da işin içine katarsak ender doğa ve kış turizmiyle bütünleşebilen ender turistik yerlerden bir tanesi. Kısaca çevresine hayat veren bölge tarımı ve ekonomisinin olmazsa olmazı. Eğirdir Gölü'müzün üstün yönleri olarak bir çırpıda bunları sayabiliriz. O halde bu harika yere hep beraber sahip çıkmamız gerekir" dedi.

Eğirdir Gölü'nü Hoyran kısmı ve Kovada Gölü ile birlikte düşünmek gerektiğini aktaran Vali Seymenoğlu, Eğirdir Gölü'ne yönelik alınacak tedbirlerde vatandaşların da taleplerinin göz önünde bulundurulması gerekliliğini vurguladı.

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