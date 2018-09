(Görüntülü) Ücretsiz servis hizmetinden öğrenciler çok memnun

İSTANBUL, () – MALTEPE Belediyesi’nin ücretsiz okul servisi projesi ile maddi zorluklar yaşayan ve okulu evlerine uzak olan öğrenciler rahat bir nefes alıyor. Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yaklaşık her gün 450 civarında öğrenciyi okullara taşıyoruz” dedi. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri hem maddi sıkıntıdan hem de İstanbul trafiğinde toplu taşımaların kalabalığından kurtaran Maltepe Belediyesi, ücretsiz servis hizmeti ile öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırıyor. 4 yıldır hizmet veren ücretsiz okul servisinden ise öğrenciler çok memnun. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da bu sabah servise binmeden önce öğrencileri ziyaret etti ve onlara verilen hizmet ile ilgili sorular sordu, hem de fikirlerini öğrencilerle paylaştı. “ÜCRETSİZ SERVİS İLE KAZANCIMIZ VAR” 2 yıldır ücretsiz servis hizmetinden faydalandığını dile getiren Muhammed Tarık Ersöz, “Ücretsiz servis ile işimiz kolaylaşıyor. Yağmurlu havalarda ve kış mevsiminde rahat ediyoruz. Muhtarlık sayesinde öğrendim ben bu hizmeti. Zaten ben bir önceki yılda ücretsiz servisten yararlandım. Kışın minibüsler kalabalık oluyor. İstanbul trafiği de yoğun zaten. O şekilde olunca okula geç kalıyoruz. Ancak ücretsiz servis ile kazancımız var. 10 dakika içerisinde okulda oluyoruz ve rahatız bu şekilde” diye konuştu. “BU ŞEKİLDE RAHAT EDİYORUZ” Maltepe Belediyesi’nin ücretsiz servis hizmetinden yeni yararlanmaya başladığını söyleyen Sinem Balçık, “Okula erken yetişmemiz açısından ve trafiğin kalabalık olduğu yerlere takılmamamız daha iyi oluyor. Bu şekilde rahat ediyoruz yani. Önceden ücretsiz servis kullanmıyordum trafikte kalıyorduk. Arkadaşım tavsiye etti, ‘hem rahat edersin hem de para konusunda sıkıntı çekmezsin’ dedi” diyerek memnuniyetini dile getirdi. “YAKLAŞIK HER GÜN 450 CİVARINDA ÖĞRENCİYİ OKULLARA TAŞIYORUZ” 18 mahalleden ve 8 ayrı hattan servislerin sabahları öğrencileri aldığını dile getiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Öğrencilerimizin özellikle minibüs ve otobüslere binme şansı çok çok zordu. Bunlar biraz daha düşük ücretle bindikleri için alınmıyorlardı. Çocuklar yağmur yağdığında bile saatlerce duraklarda bekliyorlardı. Mahalleden gelen öneriler dikkate alınarak birazda yasal boşluklardan yararlanarak aslında üzerimize vazife olmayan bir konuya el attık. Yaklaşık her gün 450 civarında öğrenciyi okullara taşıyoruz. Öğrenciler yeni sisteme göre başka mahallelerde de okula gitme şansıyla karşı karşıya kalıyor. Okul aile birlikleri ve muhtarlarla görüşerek bu fikri pekiştirdik ve belirli noktalardan sabahları otobüslerimiz öğrencileri alıyor, akşamda evlerine bırakıyor” şeklinde konuştu. Bazı ailelerin 2 veya 3 çocuğunun okuduğunu ve bu durumunda bazı ailelere bütçe olarak sıkıntılı günler yaşattığını ifade eden Başkan Ali Kılıç, servis konusunda özellikle bu tip aileleri bir nebze de olsa rahatlattıklarının altını çizdi.