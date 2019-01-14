(Görüntülü) Mersin'de 5 bin öğrenci, 'Uğur Okulları Bursu' için ter döktü

TÜRKİYE genelindeki 52’si kampüs 137 okulu ile eğitim veren Uğur Okulları'nda bursluluk sınavı heyecanı yaşandı. Ülke genelinde sınava giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanabilmek için ter döktü. Mersin'deki sınavlara ise yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. Kent merkezinde yer alan Uğur Okulları Mersin Kampüsü'ndeki sınavlar, cumartesi ve pazar günü olmak üzere 2 gün sürdü. 4'üncü sınıftan 11'inci sınıfa kadar olan yaş gruplarını kapsayan ilkokul, ortaokulu ve lise düzeyindeki sınavlara yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. Türkiye genelinde ise 133 bin 462 öğrenci Uğur Bursluluk Sınavı’na katılım gösterdi. Öğrenciler sınıflarda sorulara doğru cevabı verebilmek için birbirleriyle yarışırken, aileleri de büyük bir heyecanla çocuklarını bekledi. Sonuçları 1 hafta içerisinde açıklanacak sınavda başarılı olan öğrenciler, yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanacak. “İYİ EĞİTİM İÇİN GÜVENİLİR LİMAN” Kurumsal yapıdan ve düzenlenen sınavlardan söz eden Uğur Okulları Mersin Kampüsü Lise Müdürü Refik Ziya Subaşı, "Uğur Okulları markası, 1968 yılına kadar uzanmaktadır. Yalnızca eğitim kurumları yatırımcısı olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Kurucusu Enver Yücel, kendisini eğitime adamıştır. Enver Yücel, eğitim vizyonu ile büyüyen Uğur Okulları markasının DNA'sı olmuştur. 3 kıtada 8 farklı ülkede Uğur Okulları öğrencilerine dünyada sınırsız seçenekler sunulmaktadır. Türkiye genelin tüm Uğur Okullarında aynı zamanda Uğur Bursluluk Sınavı, Mersin Kampüsü'nde de yapılmaktadır. Uğur Okulları, çocuklara iyi eğitim seçenekleri sunmak için güvenilir liman olmuştur. 178 akademik kurul üyesi, 5 bin 682 öğretmeni ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün Uğur Okulları Mersin Kampüsü'nde Uğur Bursluluk Sınavı başarılı bir şekilde, Mersin'in büyük bir ilgisi ile yapılmaktadır" dedi. “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ” “Öncelikli hedeflerimiz, akademik başarı ancak bilimsel temellere dayanan akademik başarı ve sınav başarısıdır” diyen Kampüsün İlkokul Müdürü Mehtap Özbek ise, “Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel temelli eğitim modelimizde öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir sınıf ortamında, kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak ve deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır. Biz büyük bir aileyiz” ifadelerini kullandı. Ortaokul Müdürü Mehmet Kurtoğlu da, "Başarıyı gelenek haline getiren Uğur Okulları; tutkuyla ve kararlı bir şekilde çok çalışarak, kaliteyi ön planda tutarak, gençleri sevgiyle kucaklayarak gelecek nesillerin hizmetinde olmak, böylece çocuklarımızın ülkemizde ve dünyada hayal ettikleri lise ve üniversitelere yerleşerek özgüvenleri yüksek, başarılı, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirmeye sağlamak misyonuna sahip bir kurumdur. Uğurlu olmak bir ayrıcalıktır" ifadelerini kullandı. “HUZURLU BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRÜYORUZ” Bursluluk sınavına katılan Uğur Okulları 10'uncu sınıf öğrencisi Sıla Yılmaz ise, "Bizim için çok seçici bir sınav oldu. Bu sebepten dolayı kendi kampüs müdürüme ve yöneticilerime teşekkür ediyorum. Burada sınav odaklı çalışıyor, huzurlu bir ortamda eğitim görüyoruz" diye konuştu.