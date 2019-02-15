(Görüntülü)Başkan Özkan hasta ziyareti gerçekleştirdi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()– Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan hastaları ziyaret etti.

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Özkan, zaman zaman hastaları ziyaret ettiklerini ifade etti. Başkan Özkan, hasta ve yakınlarının dertlerini ve acılarını paylaştıklarını dile getirirken, "Hastalarımızı ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz. Sağlık insanın en büyük hazinesi. Hastalık da sağlık da bizler için. Allah şifasız dert vermesin. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan değerli büyüklerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi biz hemşerilerimizin yanındayız. Rabbim kimseyi sağlığından etmesin" ifadelerini kullandı. Hastaları ziyaret etmenin önemine de değinen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan , “Biz annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor” dedi. Kendilerini ziyaret eden Başkan Özkan´a nazik davranışı için memnuniyetini dile getiren hasta ve yakınları, Başkanımızdan ‘Allah razı olsun´ diyerek çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür ettiler.

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-Başkan'ın ziyareti

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1502HASTANE ZİYARETİ/Karacabey Klasöründe

Süre:3 dk 54 sn Boyut:286 mb

Haber-Kamera:BURSA,()