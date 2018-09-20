(Görüntülü) Bağcılar’da 20 bin kisilik Aşure kazanı kaynadı

İSTANBUL,() - AŞURE Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından Çarşı Caddesi’nde ilçe sakinlerine 20 bin kap aşure ikram edildi. Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, “Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi. Bağcılar Belediyesi Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10’uncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla “Aşure ikram” programı düzenledi. Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi'nde kurulan kazanlarda içinde çeşit bakımından zengin malzeme bulunan aşure pişirildi. Zabıta noktası önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı. Aşçı Volkan Alkan da aşure yapmanın püf noktaları hakkında bilgi verdi. ZİYARETÇİLERDEN AŞUREYE TAM NOT Aşure programına katılan Şenol Akyol, "Ben böyle aşure tanımam. Çok güzel olmuş. Belediye Başkanımızın böyle süre gelen etkinliklerinden çok memnunuz” şeklinde konuşurken, Neriman Sarıkahraman ise, "Aşureyi çok beğendim. Güzel olmuş. Allah kabul etsin. Yapan herkesin ellerine sağlık” ifadelerini kullandı. BAŞKAN AŞURE DAĞITTI Vatandaşlara kendi eliyle kazandan aşure dolduran Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı konuşmada rahmeti ve bereketi bol olan güzel bir aya girildiğini belirterek, “Aşure sadece Bağcılar’ın değil bizim milletimizin inancımızın bir gereği. Öncelikle herkesin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Başta komşularımız pişirdikleri aşureleri birbirlerine ikram ederler. Bu güzel bir duygu. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak 20 bin kişiye aşure ikramında bulunuyoruz. Aşure Günü’nün birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” dedi.