Görükle Gençlik Merkezi hizmete girdi

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Görükle Gençlik Merkezi, törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ikinci gençlik merkezi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, ancak Bursa gençliği için bunların yeterli olmadığını belirterek, üçüncü ve dördüncü merkezle ilgili çalışmaları da hemen başlatacaklarını müjdeledi.

Bursa’da eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla eğitim kurumlarına spor tesisleri kazandıran, kent merkezi eski okulları sil baştan yenileyen, farklı aktivitelerle gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve gençliğe yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’ye devasa bir gençlik merkezi kazandırıldı. Gençlik Merkezi ve yurt bölümünden oluşan dev kompleks, 7 bin 450 metrekarelik alana konuşlandırıldı. 96 yatak kapasiteli yurt bölümünde etüt odaları, internet odaları ve kütüphane bulunuyor. Her türlü eğitim atölyesine sahip gençlik merkezi bölümünün ise 45 araçlık kapalı otoparkı, 270 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı bulunuyor. Gerek mimarisi, gerekse donanımıyla bölge gençliğine değer katacak olan Görükle Gençlik Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri, Uludağ ve Karabük Üniversitesi Rektörleri, öğretimin üyeleri ve üniversiteli gençlerin katıldığı törenle hizmete açıldı.