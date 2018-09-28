Görme ve işitme engelliler için filmler

ANTALYA, () - 55. Uluslararası Antalya Film Festivali, görme ve işitme engelli sinemaseverleri de unutmadı. 55'inci yıla özel 55 filmin gösterileceği festivalde, görme ve işitme engellilere özel erişilebilir film gösterimleri düzenlenecek.

Festivalde, 'Kar Korsanları' ve 'Kurtuluş Son Durak' filmleri, sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile görme ve işitme engelli sinemaseverle buluşacak.

Yusuf Pirhasan'ın yönettiği 'Kurtuluş Son Durak', 'her türlü şiddete karşı' mottosuyla hareket eden, dayanışma içerisindeki kadınlar üzerinden önemli mesajlar verirken, Faruk Hacıhafızoğlu'nun 'Kar Korsanları' ise hayatın zorluklarına göğüs germe ve dayanışmanın güzelliğiyle ilgili etkileyeci bir hikaye sunuyor.

'Kar Korsanları' 3 Ekim günü saat 13.30'da, 'Kurtuluş Son Durak' filmi ise 5 Ekim günü saat 10.30'da AKM Pearge salonunda gösterilecek.

FOTOĞRAFLI