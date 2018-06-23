Görme engellileri bezdiren görüntüler

MANİSA Valiliği tarafından oluşturulan erişebilirlik komisyonunun Saruhanlı ilçesinde yaptığı denetimde, görme engelliler zorluk yaşadı. Görme engelliler için yapılan sarı çizgilerin üzerine araç park edilmesi ve inşaat malzemelerinin yerleştirilmesi tepki çekti.

Görme engellilerin sokakta rahatça gezebilmeleri için kaldırımlara yerleştirilen kabartmalı sarı çizgiler, birçok kişi tarafından ihlal ediliyor. Manisa Valiliği tarafından oluşturulan erişebilirlik komisyonunun görme engelli üyeleri, Saruhanlı ilçesinde yaptıkları denetimde birçok tehlike atlattı. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, elinde beyaz bastonu ile ilçe sokakları karış karış dolaştı. Belediyelerin ve kurumların kaldırımın ortasına yerleştirdiği çöp kovaları, elektrik panoları görme engellilere engel oldu. Kaldırımlara yerleştirilen ve görme engellilerin kolayca yürümesini sağlayan sarı çizgilerin de ihlal edildiği ortaya çıktı. Birçok araç sarı çizgilerin üzerine park ederken, inşaat malzemelerin de sarı çizgilerin üzerine yerleştirildiği göze çarptı.

Denetim yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan, birçok tehlike atlattıklarını söyledi. Pehlivan, "Kaldırımlardaki sarı çizgiler bizim için çok önemli, ancak birçok kişi tarafından ihlal edildiğini gördük. Bizler sokakta rahatça dolaşabilmek için bize de saygı duyulmasını istiyoruz" dedi.

Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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