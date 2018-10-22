Görme Engelliler Spor Kulübü 2’ncilik kupasını aldı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B1 Futbol müsabakasında 2’ncilik kupasını alarak Süper Lig’e yükseldi.

Goalball Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda da başarısını sürdüren kulüp sporcuları, ilçeye kupayla döndü. Halter Türkiye Şampiyonası'nda ise rakiplerine göz açtıramayan halterciler, Türkiye 1’incisi olarak madalyaları topladı. Müsabakaların ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret eden sporcular, Kulüp Başkanı Birgül Bek ile birlikte mutluluklarını Başkan Yaşar’la paylaştı.

‘SİZLERLE GURUR DUYUYORUM’

‘Sizlerle gurur duyuyorum’ diyen Başkan Yaşar, “Sizlerin tüm engellere karşı göstermiş olduğunuz üstün başarı beni çok gururlandırıyor. Eğer düzenli bir şekilde çalışıyorsanız, elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı düşünüyorsanız. Bu hangi alanda olursa olsun her zaman hayalini kurduğunuz noktada olursunuz. Başarı engel tanımaz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar’a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunan Birgül Bek ise, “Yenimahalle’yi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Desteklerinizden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

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