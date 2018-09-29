Görme engelliler kahvaltıda buluştu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - MANAVGAT Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin (MAYDER) organizasyonun görme engelliler kahvaltıda bir araya geldi.

Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki kahvaltıya Kaymakam Mustafa Yiğit, eşi Mehtap Yiğit, Kütüphane Müdürü Hidayet Oktay, MAYDER yönetimiyle ilçede yaşayan görme engelliler ve aileleri katıldı. Kahvaltıda MAYDER tarafından hazırlanan 'Kitaplar Konuşsun' projesi kapsamında yer alan sesli kitaplar kütüphaneye teslim edilirken, görme engelli vatandaşlar için sesli kitap dinletisi de gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Yiğit, kahvaltıya katılan görme engelli vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sorunlarını dinledi, sorunlarla ilgili gerekeni yapacağını söyledi.

MAYDER Başkanı Ezgi Bahçealtı tüm katılımcılara teşekkür ederek derneğin projelerine verilen desteğin önemine dikkati çekti.

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