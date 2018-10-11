Görme engelliler halterde buluştu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()- TÜRKİYE Görme Engeliler Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Halter Şampiyona’sı Nizip’te düzenlendi.

Necibe Kemal Akdoğan İmam Hatip Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 81 ilin spor kulüplerine üye olan 180 görme engelli sporcu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve sporcuların birbiriyle kıyasıya yarıştığı şampiyonada dereceye girenlere ödül verildi. Ödüller ise programa katılan İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Engeliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Türkiye Görme Engelliler Federasyon Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Atılgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve Nizip Engelliler Derneği Başkanı Abdülrezzak Pamuk tarafından takdim edildi.

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