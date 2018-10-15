Görme engelliler bot turunda

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan görme engelliler Manavgat Irmağı'nda yapılan bot turuyla eğlendi.

Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörlüğü, görme engellilerden gelen talep üzerine Manavgat Irmağı'nda bot turu düzenledi. Bot turuna engelliler ve aileleriyle birlikte Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Çınar da katıldı.

Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddus Aydın, "İlçemizde engelli vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmet vermeye çalışıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızın talebi üzerine bot turu düzenledik. Engelli kardeşlerimizin hoşça vakit geçirmesine yardımcı olduk" dedi.

Engelli vatandaşlarla bir arada olmaktan, onlarla etkinliklere katılmaktan mutlu olduğunu belirten Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar da "Öncelikle bu güzel insanlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Şu an burada olan Fuat Yücel ve Rahmi Kök de hastanemizin santralinde görevlerini en iyi şekilde yapıyor. Engelli vatandaşlarımız gayret eder bizler de destek verirsek neler yapabileceğinizi görüyoruz" diye konuştu.

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