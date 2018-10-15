Görme engelliler, başkan Akkaya'yı ziyaret etti

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, görme engelli öğrencileri makamında kabul etti.15 Ekim Dünya Beyaz Bastonla Yürüme ve Güvenlik Günü nedeniyle Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilcisi Hüseyin Çığ ve dernek üyeleri, görme engelli öğrenciler ve Nasreddin Hoca İlkokulu Müdürü Recep Ersoy Öncel, belediye başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret etti. 15 Ekim Dünya Beyaz Bastonla Yürüme ve Güvenlik Günü hakkında ve dernek olarak yaptıkları faaliyetler hakkında başkan Akkaya’ya bilgiler veren Hüseyin Çığ, kendilerine verdiği desteklerden dolayı başkan Akkaya’ya teşekkür etti.Başkan Salih Akkaya’da farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bu ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tolumda yaşayan her bireyin olduğu gibi tüm engelli vatandaşlarında en iyi şekilde hizmet alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Akkaya, Akşehir Belediyesi olarak engelsiz taksi, engelsiz yaşam merkezi hizmetlerinin yanı sıra halk eğitim merkezi işbirliği ile engelli vatandaşlar için çeşitli kurslar açtıklarına da ifade etti.

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