Göreme'de uyuşturucu operasyonu

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - NEVŞEHİR'in Göreme beldesi ve Çardak köyünde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 48 kök kenevir ve 44 kök haşhaş ele geçirildi. Yasadışı ekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkeze bağlı Göreme beldesi ve Çardak köyünde

yasadışı ekimle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda, 48 kök kenevir bitkisi ile 44 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Yasadışı ekimle ilgili yakalanarak gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.