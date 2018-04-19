GOPÜ'de şiir dinletisi

TOKAT,() - TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından şiir dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen şiir dinletisi etkinliği 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda gerçekleştirildi. Programa GOPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Vural, Turhal Özel Eğitim Meslek Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile Turhal Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencileri, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ziya Osman Saba, İsmet Özel, Sezai Karakoç, Abdurrahim Karakoç ve Arif Nihat Asya'nın şiirlerinden örnekler okudu. Program sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Vural, Turhal Özel Eğitim Meslek Lisesi öğretmenleri Alaattin Yorgun, Burcu Yaşın ve Dr. Öğr. Üyesi Emel Hisarcıklılar'a teşekkür belgesi verdi.

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