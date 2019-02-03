Gönüllü tiyatrocular ilk oyunlarını sahneledi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun gönüllü oyuncuları sezonun ilk oyunu olan 'Darısı Başımıza' ile perdelerini açtı.

Afyonkarahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Darısı Başımıza' adlı oyununun galası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Galaya İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Hava Meydan Komutanı Hava Silah Sistem Albay Özgür Büyüköztürk, belediye meclisi üyeleri, Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Yüntaş Genel Müdürü Mehmet Sarlık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz, iş insanları, gazeteciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

PROFESYONEL TİYATROCULARI ARATMADILAR

Geçen sezonu Afyonkarahisar halkına kahkaha tufanı yaşatan 'Bana bir şeyhler oluyor' oyunuyla kapatan Belediye Şehir Tiyatrosu, yeni sezonu 'Darısı Başımıza' adlı tiyatro oyunuyla açtı. Erkan Gündüz'ün kaleme aldığı komedi türü oyun, Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas'ın yönetmenliğinde Belediye Şehir Tiyatrosu'nun gönüllü oyuncuları tarafından sahnelendi. Tek perdelik oyunda profesyonel tiyatrocuları aratmayan bir performans sergileyen oyuncular izleyiciden büyük alkış aldı.

10 YILDA 17 OYUN SAHNE ALDI

Oyun sonunda Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da performanslarından dolayı tiyatrocuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 'Darısı Başımıza' oyunuyla birlikte görev yaptığı iki dönemde Belediye Şehir Tiyatrosu'nun aralıksız toplam 17 oyun sahnelediğini belirten Başkan Çoban, bunun Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Belediye Şehir Tiyatrosu'nun başarısının il sınırlarını aştığını kaydeden Başkan Çoban, artık bölge illerinde çok rahat tanınır hale geldiğini ifade etti.

HAFTANIN 2 GÜNÜ SAHNELENECEK

Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas'ın yönetmenliğinde, sahne önü ve arkasında çok geniş bir ekibin emek harcadığı oyunun kadrosunda Nur Özcan, Yusuf Agunsoy, Nedim Saru, Fatih Çorapsız, Buse Tınan, İsa Özdemir ve Zafer Seçme yer alıyor. 1 Şubat'ta ilk gösterimi yapılan oyun, 6 Mart'a kadar haftanın her çarşamba ve cuma günleri saat 20.00'da RAM Salonu'nda (Eski Halk Eğitim Merkezi) ücretsiz olarak sahnelenecek. Oyunu izlemek isteyenler, Afyonkarahisar Belediyesi 2. katta bulunan Genel Sanat Yönetmenliğinden rezervasyon yaptırabilecek.

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