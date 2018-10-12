Gönüllü temizlik elçileri Kadirli'de temizlik kampanyası başlattı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),()- OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde lise öğrencilerinin başlattığı "Gönüllü Temizlik Elçileri Projesi" giderek büyüyor.

Özel Detay Okulları Lise öğrencilerinin başlattığı Gönüllü Temizlik Elçileri projesine Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Güven İlçe Jandarma Komutan V. Kd. Bçvş. Niyazi Temiz ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sülemiş Çamlığında yapılan temizlik çalışmasında konuşan Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Sülemiş Çamlığından başlayan kampanya ile çöp atmayalım yerlerde bırakmayalım çevremizi daha temiz duyarlı hale getirerek insanlarda bu bilinci yaygınlaştırmayı amaçlayan projenin amacına ulaşmaya başladığını söyledi. Detay Okulları Müdürü Andaç Temizer ise, projeyi çevre bilincini geliştirmek üzere başlattıklarını söyledi. Temizer, "Çevremizi çok kirletiyoruz ve bu kirlilik hem çevremizdeki canlıları hem de biz insanları rahatsız ediyor. Öğrencilerimizin fikri ile geçtiğimiz hafta ilkini düzenlediğimiz kampanyamızın bu hafta daha geniş kapsamlı olarak Sülemiş Ormanını temizleyerek başladık. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe katılanlarda öğrencilerle birlikte ormanda çöp topladı.

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