Gönüllü gençler okulu renklendirdi

DENİZLİ'de gönüllü öğrenciler, bir ilkokulun duvarlarını renklendirerek bahçesine oyun için şekiller çizdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 'Geleceğe Değer' projesi kapsamında, Karahasanlı İlkokulu'nun duvarlarını renklendirdi. Yaklaşık 35 gönüllü gencin katılımıyla gerçekleşen programda, okul duvarlarının çeşitli resim ve karakterlerle boyandı, ayrıca bahçeye de öğrencilerin oynaması için çeşitli oyunlar çizildi. Öğrencilere yönelik yüz boyama etkinliği de gerçekleştiren gençler, çocuklarla oyunlar oynayarak birlikte vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak, "Karahasanlı İlkokulu'nda duvar boyama çalışmaları yaptık. Ayrıca çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak eğlenme fırsatı bulduk. Sosyal ve kültürel projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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