'Gönülden Dillere Çanakkale'den Afrin'e projesi başladı

ÇANAKKALE İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Dernekler Müdürlüğü ve Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik Spor Kulübü öncülüğünde yürütülen, 'Gönülden Dillere Çanakkale'den Afrin'e' projesi Gelibolu'dan başladı.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen 'Gönülden Dillere Çanakkale'den Afrin'e' projesi Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programla start aldı. Programa, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, İl Kültür Müdürü Kemal Dokuz, İl Dernekler Müdürü Resul Karakurt, Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik Spor Kulüp Başkanı Ali Yasin Zengin, Aşıklar Erol Coşkunoğlu ve Orhan Üstündağ, Gelibolu Tüm Engelliler Derneği Başkanı Ergün Çoşkun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, projenin amacını anlattı. 19 Eylül 2018-18 Mart 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan proje, Çanakkale'de verilen startın ardından İstanbul, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya ile devam edecek. Proje Antalya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi Etkinlik programıyla final yapacak.

Proje kapsamında, Çanakkale Savaşları, Afrin Harekatı ve 15 Temmuz gibi tarihin dönüm noktası olan olaylar, İl Kültür Müdürlüğü ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkalığı'nca görevlendirilecek tarihçiler tarafından anlatılacak.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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