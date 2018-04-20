Gönül elçilerinden engelli öğrencilere yardım konseri

Emre KOLTUK/TRABZON () – TRABZON’un Sürmene ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sürmene Gönül Elçileri, engelli öğrenciler yararına konser düzenledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren konserde Karadeniz Sanatçısı Merve Yavuz sahne aldı. Gelirleri engelli öğrencilere bağışlanan konsere Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un eşi Şengül Yavuz, Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, eşi Cansel Çığ, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Sürmene İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil ibrahim Revi, protokol üyeleri ve çok sayıda dinleyici katıldı.

Konserde konuşan Cansel Çığ, Sürmene Gönül Elçileri'nin faaliyet alanlarının başında engelli vatandaşların geldiğini ifade etti. Cansel Çığ toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek “Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında işitme engelli vatandaşlarla iletişimin güçlenmesi adına Sürmene Kaymakamlığı tarafından işaret dili kursu açıldı.Açılan bu kurslara her kurumdan en az iki personeli dahil edilerek iletişim sorununun ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Cansel Çığ, desteklerinden dolayı Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un eşi Şengül Yavuz başta olmak üzere İlçe Kaymakamı Mehmet Alper Çığ'a, KTÜ Rektörlüğü'ne, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'e ve katılımcılara teşekkür etti.

Konserde sahne alan Karadenizli sanatçı Merve Yavuz sevilen türküleri seslendirdi.