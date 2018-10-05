Gönül Elçileri Millet Kıraathanesi’nde

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın eşi Münevver Özkan “Gönül Elçileri” için Özbelde Millet Kıraathanesi’nde program düzenledi.

Vali Yılmaz Şimşek’in eşi Çiğdem Şimşek ile protokol eşlerinin bulunduğu program keyifli bir sohbetin ardından Millet Kıraathanesi’nin gezilmesiyle devam etti. Spor kompleksini de inceleyen Gönül Elçileri tenis kortuna giderek kısa süreli maç yaptı. Programa katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür eden Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan’ın eşi Münevver Özkan, “İlimizin gönül elçileriyle birlikte Millet Kıraathanesinde bir araya gelerek keyifli bir sohbet etme imkanı bulduk. Ev sahibi olarak katılımlarından dolayı misafirlerimize teşekkür ediyorum. Millet Kıraathanemizde has odamız, çocuklarımız için internetinde yer aldığı kütüphane, ders çalışacakları güzel nezih bir ortam mevcut. Tüm hemşehrilerimizi keyifli vakit geçirecekleri Millet Kıraathanemize davet ediyorum” dedi.

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