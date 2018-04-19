Gönen Ticaret Odası’nda yeni başkan Selvi

BALIKESİR Gönen Ticaret Odası (GTO) seçimlerine ‘Sarı' grup ile giren Ahmet Selvi, 7 meslek komitesinin 7'sinde de kazanan taraf oldu. Ticaret Odası kendi binasında yapılan seçimlerde Ahmet Selvi ‘sarı’, Ali Özer ‘Mavi’, Hasan Özçağlayan da ‘Beyaz’ oy ile başkanlık için yarıştı. Ahmet Selvi 7 meslek komitesinden de başarıyla çıktı. Seçimlerin ardından açıklamada bulunan Ahmet Selvi, destek verenlere teşekkür etti. Selvi, “Gönen güzel bir seçim süreci yaşadı. Rakiplerimiz de iyi çalıştı, ama biz herhalde daha çok çalıştık, daha çok sevenimiz varmış ki, kazandık. Bize oy veren ya da vermeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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