Gönen Beşiktaşlılar Derneği kütüphane yaptırdı

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN(Balıkesir),()-BALIKESİR Gönen Beşiktaşlılar Derneği tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eczacı İzzet Akçiçek İlkokuluna Süleyman Seba Kütüphanesi yapıldı.

Açılışa Kaymakam Faruk Bekarlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz, Şube Müdürü Yusuf Dağ, okul müdürleri, Gönen Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere böyle güzel bir ortam hazırlayan Gönen Beşiktaşlılar Derneği üyelerine teşekkür eden Kaymakam Faruk Bekarlar, Dernek Başkanı Ömer Kurşunoğlu’ na Teşekkür Belgesi verdi. Açılışa katılanlar kütüphanede öğrencilerle birlikte bir süre kitap okudu.

FOTOĞRAFLI