Gömeç’te ‘Turşumu kendim kuruyorum’ etkinliği yapıldı

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Sağlıklı Yaşıyoruz Gönüllüler Hareketi tarafından, ‘Turşumu kendim kuruyorum’ etkinliği düzenlendi.

Sağlıklı Yaşıyoruz Gönüllüler Hareketi daha önce de; Çocuğuma Şeker Verme, Yoğurdumu Kendim Yapıyorum ve Sirkemi Kendim Yapıyorum kampanyalarını düzenleyerek, farkındalık oluşturmuştu. 14 kişilik Sağlıklı Yaşıyoruz ekibi 7 ayrı guruba ayrılırken, sirke ve limon tuzu ile ayrı ayrı turşular kurarken, turşuların bir ay sonra tahlil edilerek hangi yöntemin daha faydalı olduğu belirlenecek.

Sağlıklı Yaşıyoruz kurucuları Nurçin ve Okan Çağlar, bu kampanyanın amacının insanlara sağlık yaşam yollarını göstermek olduğunu söylediler. Etkinlikte yeralan ve bilimsel veri çalışması yapacak olan Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın’da turşunun yapım yönteminin bakteriyel içeriğe, polifenol miktarına ve mineral bileşimine etkilerini araştıracaklarını belirtti. IFM yani Fonksiyonel Tıp Enstitüsü sertifikasına sahip ilk ve tek Türk olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baybars Türel turşuyla ilgili şunları söyledi:

“Turşu; kadim kültürlerin toplumsal aklının oluşturduğu bir besin saklama metodu. Üstelik, özellikle usulüne uygun yapılmış, örneğin bir lahana turşusunun bağırsak sağlığımız açısından sunduğu faydalar inanılmaz. Endüstriyel besinlere karşı inadına geleneksel mutfak.”

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), ()

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