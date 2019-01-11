Gömbe Yaylası'nda kar manzaraları

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda etkili olan kar yağışı kartpostalları aratmayan görüntüler oluşturdu.

Kaş'ın en yüksek noktalarından Gömbe Yaylası'nda kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Son bir haftadır etkili olan kar nedeniyle özellikle Gömbe Yaylası'ndan Akdağ'a doğru giden yollar kapandı. Yeşilgöl ve Uçarsu mevkisinde de kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Sedir ağaçlarının dallarını dolduran kar, güzel görüntüler oluşturdu. Kardan yürüyebilenler bu güzellikleri fotoğrafladı. Kara en çok sevinen çocuklar oldu. Çocuklar kardan adam yaparak, karın tadını çıkardı.

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