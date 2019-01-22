Göller Bölgesi'nde kuş sayımı bitti

Mesut MADAN/BURDUR, () - GÖLLER Bölgesi'nde kış ortası su kuşu sayım çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü kapsama alanındaki göllerde kışlayan su kuşu popülasyonlarını tespit etmek üzere kış ortası su kuşu sayım çalışmaları tamamlandı. Ekipler ilk olarak 12 Ocak günü Doğa Koruma ve Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Beyşehir Gölü'nde sayım yaptı. Beyşehir'in ardından Eğirdir Gölü, Kovada Gölü ve Burdur Gölü'nde su kuşlarının sayımı yapıldıktan sonra da Antalya'daki sulak alanlarda sayım çalışması tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Sayımlarda şu ana kadar 45 su kuşu türü tespit edildi. Sayımlar esnasında av koruma ekiplerimiz de çalışmalara eşlik ederek kaçak avcılara yönelik denetim yapmakta ve yasal işlem uygulamaktadır. Ulaşımı zor noktalarda teknolojik donanım ve araçların desteğiyle denetim yapılmaktadır. Eğirdir Gölü'nde drone kullanılarak yapılan denetimde yakalanan 4 kişiye yasal işlem yapılmıştır. Zorlayıcı hava koşullarına rağmen sayım ekiplerimiz bölgemizdeki sulak alanlarda kış ortası su kuşu sayım çalışmalarını tamamladı" dedi.

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