Golfçulardan örnek davranış

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu yararına düzenlenen gol turnuvasından elde edilen gelirle, okulun 42 kliması yenilendi.

Taurus Golf Kulübü ve Maxx Royal Golf Kulübü işbirliğinde, 2 yıl önce yaşamını yitiren TUI Hotels And Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmud Var anısına bu yıl ikincisi düzenlenen golf turnuvasından elde edilen gelir, Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu'na bağışlandı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Golf Kulübü sahasında düzenlenen, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Titanic Otelleri Sahibi Mehmet Aygün, Ali Kızıldağ, Recep Turan, Şehmus Işık, Ali Şahin, Hakan Duran ve Edip Soyak gibi isimlerden oluşan yerli ve yabancı 59 golfçünün mücadele ettiği turnuvanın geliriyle, Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu'nun büyük çoğunluğu çalışmayan 42 kliması yenilendi.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü ve ATSO yönetim kurulu üyesi Cahit Şahin, Şehit Hakan Karakaya İlkokulu'nu ziyaret etti. Okul müdürü Mehmet Akman, müdür yardımcıları Zekeriya Özcan ve Durmuş Can, sınıfları gezdirdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

'OKULUN DİĞER EKSİKLERİNİ DE GİDERECEĞİZ'

Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Turnuvamız, kulüp başkanı Recep Turan ile Cahit Şahin'in önderliklerinde başlatılan bir proje olarak hayata geçti. Bu kapsamda yardım topladık. Okulumuzun eskiyen, çalışmayan klimaları yenilendi. Mevcutların bakımı yapıldı. Antalya'nın en soğuk olduğu günlerde okulumuza destek olduk, çocuklarımızın ısınmasını sağladık. Okulun daha birçok eksikleri olduğunu gördük. Elimizden geldiğince farklı projelerle destekleyeceğiz. Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu'nu kulübümüze kardeş okul yaptık" dedi.

Okul müdürü Mehmet Akman ise 42 derslikli okulda 1035 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Bölgenin en fazla öğrencisi bulunan okulu olduklarını belirten Akman, "Bu yüzden eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız hiç bitmiyor. En önemli sorunlarımızdan biri klimalarımızın eskimesi, ısıtmanın yetersiz kalması idi. Sorunumuzu çözen Taurus Golf Kulübü ile Maxx Royal Golf Kulübü yönetici ve üyelerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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