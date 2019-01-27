Gölet taştı yol trafiğe kapandı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde sulama göletinin yağış nedeniyle taşması sonucu bazı köylere ulaşımın sağlandığı yol ulaşıma kapandı.

Isparta'da son dönemde etkili olan sağanak ve eriyen kar suları Sütçüler ilçesine bağlı Kasımlar köyündeki sulama göletini taşırdı. Taşan sular karayolunu göle çevirince Darıbükü, Güldallı, İbişler, Aşağı ve Yukarı Kırıntı, Aşağı ve Yukarı Yaylabel, Sarıkök ve Kesme köyleri yolu ulaşıma kapandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edilerek yolun açılması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI