Gölcük'te torbacı operasyonu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, polisin torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yazlık Yeni Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskında, O.M. 9 gram bonzai ile yakalanırken, evinde yapılan aramada ise F.M. 38 gram bonzai ile yakalandı. Uyuşturucu satıcısı A.K. ise 0,40 gram bonzai ile yakalandı. Torbacılardan uyuşturucu satın alan S.D. 0,30 gram bonzai, G.D. 0,20 gram metafetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan O.M., F.M. ve A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.