Gölbaşı’nda trafikte yaya önceliği etkinliği

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, trafik polisleri, jandarma trafik görevlileri, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri öğretmenler, öğrenciler, ve vatandaşlar katıldı.

2019 Yılının İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildiğini ifade eden Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, "Dünya Sağlık Örgütü, 2016 verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyon insan trafikte hayatını kaybetmektedir. Bu ölümleri yaklaşık yüzde 23'ü yaya ölümüdür. Milyonlarca insan yolda yürürken trafik kazasında yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Aileler ve yakınları açısından bu olaylar ekonomik zorlukların yanı sıra psikolojik travmalara da sebep olmaktadır. Yeni düzenlemeyle birlikte artık araç sürücüleri görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" dedi.



Etkinlik trafik polislerinin yayalara bilgilendirme broşürü dağıtması ve trafik polislerinin öğrencileri yaya geçidi kullanımıyla ilgili bilgilendirmesi ile sona erdi.

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