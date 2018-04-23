Gölbaşı’nda trafik kazası:1 yaralı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı’nda meydana geldi.İddiaya göre Batuhan Diler yönetimindeki 27 PF 101 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Sürücü Diler, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Diler, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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