Gölbaşı’nda teknoloji bağımlılığı semineri

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, öğrencilere teknoloji bağımlılığı semineri verildi. Gazi İlkokulu Rehber Öğretmeni Ahmet Küçük tarafından öğrencilere yarıyıl tatili öncesi teknoloji bağımlılığı ile ilgili  seminer verildi....

Gölbaşı’nda teknoloji bağımlılığı semineri
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, öğrencilere teknoloji bağımlılığı semineri verildi.
Gazi İlkokulu Rehber Öğretmeni Ahmet Küçük tarafından öğrencilere yarıyıl tatili öncesi teknoloji bağımlılığı ile ilgili  seminer verildi. Seminerde teknolojik bağımlılığın yapıcı etkilerinin çok güçlü olduğunu ifade eden  Rehber öğretmen Küçük, ”Teknolojik bağımlı çocuk zamanının büyük bir kısmını teknolojik aletlerle geçiriyor. Bu aletleri kullanması anne ve babası tarafından engellendiğinde ise aşırı tepki veriyor. Ayrıca çocukların davranışlarına hoşgörüsüzlük, empati yapamama, olaylar karşısında çözüm üretememe olarak yansıyor. Anne ve  babalara tavsiyemiz öncelikle çocuklarının nelerle ilgilendikleri konusunda  bilgi sahibi olmalılar” dedi. Seminer sonunda öğrencilere Yeşilay’ın zararsız teknoloji ile ilgili broşürü dağıtıldı.
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