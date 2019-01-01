Gölbaşı’nda süt üreticilerine bilgilendirme çalışması

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü tarafından süt üreticilerine bilgilendirme çalışması yapıldı.

Bilgilendirme çalışmasına Tarım Orman İl Müdür Vekili M.Nedim Baybatmaz, Gıda Yem Şubesi Müdürü Beyhan Özer, Hayvan sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdür vekili Mahmut Ateş,Gölbaşı İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, Damızlık Birliği temsilcilerin ve süt üreticileri katıldı.Gölbaşı’na bağlı Belören beldesinde bulunan süt üreticilerine sütte bulunan aflatoksin ile mücadele yöntemlerinin anlatıldığı toplantıda Tarım Orman İl Müdür Vekili M. Nedim Baybatmaz, "Süt üreticilerimizin her zaman yanındayız. Halkımızın da sağlıklı sütü tüketmesi için gerekeni yapacağız. Bunu personelimiz ve damızlık birliği ile Kahta bölgesinde başarılı çalışma yaptıkları ve olumlu sonuçlar aldık" dedi. Beyhan Özer ise, " Yemlerden alınan numunelerin sonucunda aflatoksinin kullanılan fabrikasyon yemlerden kaynaklandığı üreticilerimiz olumsuz çıkan yemleri kullanmaktan vazgeçerek yeni parti yem kullanmaları daha doğru olacaktır" diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısı daha sonra soru-cevap şeklinde devam etti.

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