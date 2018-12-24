Gölbaşı’nda öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ anlatıldı

ANKARA, ()- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Gölbaşı’nda bulunan okulların yöneticileri ve öğretmenlerine eğitim verildi.

Gölbaşı ilçesinde bulunan okul yöneticilerine ve öğretmenlere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında eğitim verildi. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Eğitimde Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nı temsilen Murat Körük ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ni temsilen Abdullah Ömür, ambalaj atıkları ve atık piller konusunda öğretmenlere sunum yaptılar. Eğitimde daha sonra, Eday Medikal’dan çevre mühendisi İlkim Yiğit ise, elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümünün önemine dikkat çekti.

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