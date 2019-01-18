Gölbaşı’nda, öğrencilerin karne heyecanı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen törende öğrenciler karne heyecanı yaşadılar.

2018 / 2019 Eğitim Öğretim Yılı l. Döneminin sona ermesiyle düzenlenen karne törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri Müslüm AyaZ, Abdullah Doğan ve Ali Durmaz ile öğrenci velileri katıldı.Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir yaptığı açıklamada: “ İki haftalık tatil sürecinin başladığını belirterek, karnenin sadece öğrencinin değerlendirilmesi için bir vasıta olmadığını ,kişilik, erdem, sevgi, saygı, hoşgörü gibi insani değerlerin çok daha önemli olduğunu vurgulayarak bu süreçte eğitime katkısı olan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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