Gölbaşı’nda öğrencilere tütün semineri

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ortaokul öğrencilerine tütün ve zararları semineri verildi.

Sigaranın dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve yüksek oranda nikotin içerdiği için bağımlılık yapma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Rehberlik Öğretmeni Ahmet Küçük, ” Öğrencilerimize sigara, nargile, pipo içmenin veya dumanının solunmasının zamanla kişide psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturduğu, tütündeki zararlı maddeleri ve bunların insanlarda yol açtığı sağlık sorunları hakkında anlatıyoruz” dedi.

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