Gölbaşı’nda öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde öğrencilere 30 tablet bilgisayar dağıtıldı.

Gölkent Ortaokulu’nda yapılan tablet bilgisayar dağıtım törenine Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş, Şube Müdürü Ramazan Kurkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Şube Müdürleri Müslüm Ayaz, Abdullah Doğan ve Ali Durmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Sorumlusu Soner Mutlu ile okul müdürleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir: "Bu tabletler önümüzdeki döneme hazırlanacak olan 4'üncü sınıflara yönelik kazanım bazlı değerlendirme sınavlarında da kullanılacak. Bu tabletlerle öğrencilere kodlama eğitimleri verilerek 2023 Eğitim Vizyonuna uygun olarak öğrencilere bu yeteneklerin kazandırılması hedefleniyor"dedi.

FOTOĞRAFLI