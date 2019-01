Gölbaşı’nda nikotin bağımlılığı semineri

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ‘Bağımlı Olma, Özgür Ol’ temasıyla nikotin bağımlılığı semineri düzenlendi.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız tarafından Gölbaşı Belediye Konferans Salonunda düzenlenen seminere Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Dr. Ahmet Gültepe, Dr. Gülabi Meşe, Dr. Mehmet Salıcı, Dr. Begüm Murt ve vatandaşlar katıldı.

Tütünün ve etrafındaki kağıdının değişik ısılarda yanmasıyla 4 bin çeşit kimyasal madde ortaya çıktığını ifade eden Füsun Yıldız şunları söyledi:

”Tütün ve tütün ürünlerinin her dozu zararlıdır. İçinde yüksek miktarda bağımlılık yapan, hastalık yapan, kanser yapan maddeler var. İşin en önemli kısmı da sadece sigara içen kişiye değil, bunun yanında bu dumanı soluyan herkese zarar veren yani basit içicilik dediğimiz içicilik yoluyla zarar veren bir maddedir. Birde üçüncü içicilik dediğimiz bir içicilik var. Bu da şu; Eve gittiniz akşam evinizde sigara içtiniz. Sigara dumanı etrafa yayılır ve halılara, koltuklara sigara dumanı siner. Evinizdeki bir çocuğunuzun bu halının üzerinde emeklemesi veya düşürdüğü oyuncağını ağzına alması yoluyla bu toksik ve kimyasal maddeleri vücuduna alır. Buna da üçüncü el içicilik diyoruz. Buda çok sevdiğiniz çocuklarınıza zarar veren bir içicilik şeklidir.

O halde sigara içen kişi hem kendine, hem de çevresine zarar veriyor. Dünyada oldukça önemli bir salgın. Dünyada 1.2 milyar insan tütün ve tütün ürünü kullanıyor. Ülkemizdeki duruma baktığımız zaman Türkiye’de erkekler kadınlardan daha çok sigara içiyor. Gençlik küresel tütün çalışmasındaki verileri analiz ettiğimizde çok üzüldüğümüz bir gerçekle karşılaşıyoruz. Erkek öğrenciler arasındaki sigara içme oranlarındaki yıllık artışla kız öğrenciler arasında kıyasladığımızda kız öğrencilerin çok hızlı bir şekilde sigara içimi bağımlılığını artırdığını görüyoruz. Bu geleceğimiz için çok önemli bir tehlikedir. Nedeni, kadının çok önemli bir anne olma özelliği var. Yani gelecekteki yeni bir cana hayat verecek. Anne çocukların örneğidir, idolüdür. Annelerin sigara içmesi gelecekteki neslin de bağımlı olmasına ön ayak olan bir durum. Türkiye’de her 2 erkekten biri hemen hemen sigara içiyor, her 5 kadından bir tanesi de sigara kullanıyor. Deneyen 4 çocuktan 3 tanesi de sigara bağımlısı haline geliyor. Ülkemizde kapalı alanlarda sigara içmek yasaklandı. Türkiye bu konuda çok büyük bir başarı gösterdi. Sigara içme oranları düşmeye başladı."

FOTOĞRAFLI