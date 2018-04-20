Gölbaşı’nda “Küçük Prens” heyecanı

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - GÖLBAŞI Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde, Antoine de Saint Exuprey’nin dünyaca ünlü hikâye kitabı “Küçük Prens” aynı isimle tiyatro gösterisi olarak sahnelendi.

Gölbaşı Belediyesi çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz çocuk oyunlarına aralıksız devam ediyor. Sergilenen tiyatro oyununa 2 bin 500 öğrenci katıldı. Altı seansta gösterimi yapılan tiyatro öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.

EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ

Antoine de Saint Exuprey ‘in eserinden uyarlanan oyun “Anya Manya Kumpanya” isimli ekibin yaptığı “Küçük Prens” adlı oyunun kurgusu zenginleştirilerek sahneye koyuldu. Eğitici olduğu kadar eğlenceli bir oyun olan “Küçük Prens” çocukların ilgisini her an dinamik tutan temposu, kurgusu ve müzikleriyle ortaokul öğrencilerinin beğenisini kazandı.

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