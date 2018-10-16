Gölbaşı’nda kaza: 2 yaralı

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN' ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Gölbaşı’na bağlı Belören Beldesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Sait Yıldırım yönetimindeki 44 KB 066 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Sait Yıldırım ile otomobilde bulunan Cuma Yeğrim yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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