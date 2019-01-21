Gölbaşı’nda, 'kadın sağlığı' konferansı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Mehmet Salıcı tarafından 'Kadın Sağlığı( konulu konferans düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği iş birliği iye düzenlenen konferansa Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Mehmet Salıcı ve Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Begüm Murt, konuşmacı olarak katıldı. Adıyaman’da ve doğu bölgelerinde yaşanan kadın doğum uzmanı eksikliğinden dolayı bu mesleği seçtiğini anlatan Mehmet Salıcı, meme ve rahim ağzı kanseri ile kadınların sıklıkla karşılaştıkları sağlık sorunlarıyla ilgili bilgiler verdi.

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