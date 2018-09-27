Gölbaşı’nda İŞKUR kuraları çekildi

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde İŞKUR kuraları çekildi.

Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışmak için 660 kişi İŞKUR’a başvuru yaptı. İş başvurusu yapılanlar için Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Kura çekimiyle belirlenen 60 kişi, önümüzdeki günlerde işe başlayacak.

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